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*Hardcore Superstar*



9 ноя 2017 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой

20 окт 2017 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

18 апр 2015 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

12 фев 2015 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле

27 янв 2015 : 		 Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR

29 окт 2014 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

7 дек 2012 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

1 дек 2012 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в марте

2 сен 2011 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

28 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

13 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

23 сен 2010 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в ноябре

17 авг 2010 : 		 Акустическая версия от HARDCORE SUPERSTAR

13 сен 2009 : 		 Альбомы HARDCORE SUPERSTAR будут переизданы с бонус-треками

7 авг 2009 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

13 июл 2009 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

29 май 2009 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR доступен для прослушивания

5 апр 2009 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR

17 дек 2008 : 		 Название нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

19 сен 2008 : 		 HARDCORE SUPERSTAR откроют сезон НХЛ

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Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой

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HARDCORE SUPERSTAR выпустят новый сингл, "Baboon", 13 декабря. Этот трек также войдет в новую работу, "You Can't Kill My Rock 'N' Roll", релиз которой намечен на весну следующего года.

HARDCORE SUPERSTAR To Release 'Baboon' Single Next Month






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