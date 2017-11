сегодня



Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой HARDCORE SUPERSTAR выпустят новый сингл, "Baboon", 13 декабря. Этот трек также войдет в новую работу, "You Can't Kill My Rock 'N' Roll", релиз которой намечен на весну следующего года.















