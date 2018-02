24 фев 2018



Новое видео HARDCORE SUPERSTAR "Bring The House Down", новое видео группы HARDCORE SUPERSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "You Can't Kill My Rock 'N' Rol", выходящего 21 сентября на Gain Music Entertainment.















