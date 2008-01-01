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*Hardcore Superstar*



20 окт 2017 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

18 апр 2015 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

12 фев 2015 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле

27 янв 2015 : 		 Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR

29 окт 2014 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

7 дек 2012 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

1 дек 2012 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в марте

2 сен 2011 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

28 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

13 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

23 сен 2010 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в ноябре

17 авг 2010 : 		 Акустическая версия от HARDCORE SUPERSTAR

13 сен 2009 : 		 Альбомы HARDCORE SUPERSTAR будут переизданы с бонус-треками

7 авг 2009 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

13 июл 2009 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

29 май 2009 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR доступен для прослушивания

5 апр 2009 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR

17 дек 2008 : 		 Название нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

19 сен 2008 : 		 HARDCORE SUPERSTAR откроют сезон НХЛ

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Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

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"Have Mercy On Me", новое видео группы HARDCORE SUPERSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "You Can't Kill My Rock 'N' Roll", выходящего весной следующего года.

HARDCORE SUPERSTAR: 'Have Mercy On Me' Single And Video Out Now






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