Вышел концертный альбом YES Летом 2016 года YES отправились в обширный тур, в котором на каждом выступлении впервые целиком исполняли альбом 1980 года "Drama", а также первую и четвёртую стороны двойного альбома 1973 года "Tales From Topographic Oceans", наряду с любимыми вещами фэнов — такими как "Roundabout" и "Starship Trooper".



Лейбл Rhino выпустил новый концертный альбом группы, получивший название "Topographic Drama - Live Across America". Работа доступна на двойном CD и тройном виниле. Обе версии содержат обложку, созданную Roger'ом Dean'ом.



Трек-лист:



2 CD:



Диск 1:

"Machine Messiah"

"White Car"

"Does It Really Happen?"

"Into The Lens"

"Run Through The Light"

"Tempus Fugit"

"And You And I"

"Heart Of The Sunrise"



Диск 2:

"The Revealing Science Of God"

"Leaves Of Green"

"Ritual"

"Roundabout"

"Starship Trooper"



Трек-лист виниловой версии:



Сторона 1:

"Machine Messiah"

"White Car"

"Does It Really Happen?"



Сторона 2:

"Into The Lens"

"Run Through The Light"

"Tempus Fugit"



Сторона 3:

"And You And I"

"Heart Of The Sunrise"



Сторона 4:

"The Revealing Science Of God"

"Leaves Of Green"



Сторона 5:

"Ritual"



Сторона 6:

"Roundabout"

"Starship Trooper"













