Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, опубликовала видео исполнения кавер-версии HAWKWIND "Silver Machine", которая вошла в качестве бонус-трека в дебютный альбом нового коллектива.
Frostauskas
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