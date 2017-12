22 дек 2017



Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, опубликовала видео исполнения кавер-версии HAWKWIND "Silver Machine", которая вошла в качестве бонус-трека в дебютный альбом нового коллектива.























