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*Phil Campbell And The Bastard Sons*



22 дек 2017 : 		 Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST

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|||| 22 дек 2017

Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

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Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, опубликовала видео исполнения кавер-версии HAWKWIND "Silver Machine", которая вошла в качестве бонус-трека в дебютный альбом нового коллектива.





MOTГ–RHEAD Guitarist's PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Cover HAWKWIND's 'Silver Machine' (Video)






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Frostauskas
23 дек 2017, 10:23		Злоебучие янки, мать их так...


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