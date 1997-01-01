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*Alterbeast*



20 янв 2018 : 		 Новая песня ALTERBEAST

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18 янв 2014 : 		 Новый альбом ALTERBEAST выйдет в марте

17 сен 2013 : 		 ALTERBEAST на UNIQUE LEADER RECORDS

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|||| 20 янв 2018

Новая песня ALTERBEAST

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"The Maggots Ascension", новая песня американской техникал-дэт-металл-группы ALTERBEAST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feast", запись которого проходила с Zach'ом Ohren'ом (Immolation, Carnifex) в Sharkbite Studios, мастеринг проводил John Scrip из Massive Mastering, а обложку создала Megan Mushi:

"Welcome To Your Doom"
"The Maggots Ascension"
"Black Flame Illumination"
"Feast"
"Vile Skin Posession"
"Apex Night Eclipse"
"Coffin Crescendo"
"Where Dead Angels Lie" (Dissection cover)
"Upon The Face Of The Deep"

ALTERBEAST Premiere New Song "The Maggots Ascension"






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