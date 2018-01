20 янв 2018



Новая песня ALTERBEAST "The Maggots Ascension", новая песня американской техникал-дэт-металл-группы ALTERBEAST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feast", запись которого проходила с Zach'ом Ohren'ом (Immolation, Carnifex) в Sharkbite Studios, мастеринг проводил John Scrip из Massive Mastering, а обложку создала Megan Mushi:



"Welcome To Your Doom"

"The Maggots Ascension"

"Black Flame Illumination"

"Feast"

"Vile Skin Posession"

"Apex Night Eclipse"

"Coffin Crescendo"

"Where Dead Angels Lie" (Dissection cover)

"Upon The Face Of The Deep"















