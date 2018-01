21 янв 2018



Новый альбом ETHAN BROSH выйдет зимой ETHAN BROSH выпустит новую работу, получившую название "Conspiracy", 16 февраля этого года. Сведение материала проводил Max Norman (Ozzy, Megadeth, Bad Company), мастеринг Brad Blackwood (Alison Krauss), а обложку создал Derek Riggs (Iron Maiden):



"Revival"

"Escape Route"

"Tomb Of The Gods"

"Collision Course"

"Sweet Evil"

"By Hook Or By Crook"

"Forgotten Melody"

"Mediterranean Breeze"

"The Road To Victory"

"No Spring Chicken"

"Gentle Heart Of Steel"

"Down Memory Lane"

"Cydonia"

