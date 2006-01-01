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*Necrophobic*



20 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

4 дек 2017 : 		 Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC

18 окт 2017 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

11 июн 2017 : 		 Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом

10 апр 2017 : 		 NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA

5 янв 2017 : 		 В NECROPHOBIC вернулись гитаристы

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

6 апр 2014 : 		 NECROPHOBIC вернули вокалиста

18 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

15 окт 2013 : 		 NECROPHOBIC расстались с вокалистом

9 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

26 сен 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHOBIC

23 сен 2013 : 		 Вокалисту NECROPHOBIC сократили срок

12 сен 2013 : 		 NECROPHOBIC о ситуации с вокалистом

19 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECROPHOBIC

25 июл 2013 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет в октябре

4 янв 2012 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

3 окт 2011 : 		 NECROPHOBIC на SEASON OF MIST

12 мар 2010 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

8 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома NECROPHOBIC

18 янв 2009 : 		 Название нового альбома NECROPHOBIC

2 апр 2006 : 		 NECROPHOBIC: "Hrimthursum" выйдет в мае

13 мар 2006 : 		 Подробности о новом альбоме NECROPHOBIC

20 фев 2006 : 		 NECROPHOBIC начинают микширование нового альбома

29 ноя 2005 : 		 NECROPHOBIC начали запись нового альбома

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Новая песня NECROPHOBIC

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"Mark Of The Necrogram", новая песня группы NECROPHOBIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mark Of The Necrogram", выход которого запланирован на 23 февраля на Century Media:

01. Mark Of The Necrogram (4:53)
02. Odium Caecum (4:25)
03. Tsar Bomba (5:40)
04. Lamashtu (5:20)
05. Sacrosanct (4:38)
06. Pesta (5:59)
07. Requiem For A Dying Sun (4:39)
08. Crown Of Horns (3:59)
09. From The Great Above To The Great Below (5:53)
10. Undergången (2:48)





NECROPHOBIC: Listen To 'Mark Of The Necrogram' Title Track






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