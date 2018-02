3 фев 2018



Новая песня NECROPHOBIC "Tsar Bomba", новая песня группы NECROPHOBIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mark Of The Necrogram", выход которого запланирован на 23 февраля на Century Media:



01. Mark Of The Necrogram (4:53)

02. Odium Caecum (4:25)

03. Tsar Bomba (5:40)

04. Lamashtu (5:20)

05. Sacrosanct (4:38)

06. Pesta (5:59)

07. Requiem For A Dying Sun (4:39)

08. Crown Of Horns (3:59)

09. From The Great Above To The Great Below (5:53)

10. Undergången (2:48)















+4 -1



( 1 )





просмотров: 418