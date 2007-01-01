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HAMMERFALL начнут запись в 2019 Басист HAMMERFALL Fredrik Larsson в интервью на NAMM сообщил, что группа начнет запись в следующем году:



«Мы, быть может, начнем запись в начале следующего года, так что у нас еще время на создание нового материала. И этим летом мы отыграем на ряде фестивалей после того, как завершим тур по США».















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