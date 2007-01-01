2 сен 2017



В HAMMERFALL вернулся барабанщик HAMMERFALL опубликовали видео, в котором сообщили о возвращении в команду ударника David'a Wallin'a, записавшего с командой последний альбом, но вынужденного взять паузу по "семейным обстоятельствам". http://www.hammerfall.net







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