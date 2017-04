Рассказ о виниловом бокс-сете HAMMERFALL

13 2017



- HAMMERFALL Nuclear Blast , - HAMMERFALL "HammerFall - The Vinyl Collection", , 14 . , "Gates Of Dalhalla".



:



Glory To The Brave



Side A

The Dragon Lies Bleeding

The Metal Age

Hammerfall

I Believe

Child Of The Damned



Side B

Steel Meets Steel

Stone Cold

Unchained

Glory To The Brave



Legacy Of Kings



Side A

Heeding The Call

Legacy Of Kings

Let The Hammer Fall

Dreamland

Remember Yesterday



Side B

At The End Of The Rainbow

Back To Back

Stronger Than All

Warriors Of Faith

The Fallen One



Renegade



Side A

Templars Of Steel

Keep The Flame Burning

Renegade

Living In Victory

Always Will Be



Side B

The Way Of The Warrior

Destined For Glory

The Champion

Raise The Hammer (instrumental)

A Legend Reborn



Crimson Thunder



Side A

Riders Of The Storm

Hearts On Fire

On The Edge Of Honour

Crimson Thunder

Lore Of The Arcane

Trailblazers



Side B

Dreams Come True

Angel Of Mercy

The Unforgiving Blade

In Memoriam

Heros Return



Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken



Side A

Secrets

Blood Bound

Fury Of The Wild

Hammer Of Justice

Never, Ever

Born To Rule



Side B

The Templar Flame

Imperial

Take The Black

Knights Of The 21st Century



Masterpieces



Side A

Child Of The Damned

Ravenlord

Eternal Dark

Back To Back

I Want Out



Side B

Man On The Silver Mountain

Head Over Heels

Run With The Devil

Were Gonna Make It

Breaking The Law



Side C

Angel Of Mercy

Rising Force

Detroit Rock City

Crazy Nights



Side D

När Vindarna Viskar Mitt Namn

Flight Of The Warrior

Youth Gone Wild

Aphasia



No Sacrifice, No Victory



Side A

Any Means Necessary

Life Is Now

Punish And Enslave

Legion



Side B

Between Two Worlds

Hollowed Be My Name

Something For The Ages

No Sacrifice, No Victory



Side C

Bring The Hammer Down

One Of A Kind

My Sharona



Side D

-etched-



Threshold



Side A

Threshold

The Fire Burns Forever

Rebel Inside

Natural High

Dark Wings, Dark Words

Howlin With The Pac



Side B

Shadow Empire

Carved In Stone

Reign Of The Hammer

Genocide

Titan



Infected



Side A

Patient Zero

B.Y.H.

One More Time



Side B

The Outlaw

Send Me A Sign

Dia De Los Muertos



Side C

I Refuse

666 The Enemy Within

Immortalized



Side D

Lets Get It On

Redemption



(r)Evolution



Side A

Hectors Hymn

(r)Evolution

Bushido



Side B

Live Life Loud

Ex Inferis

We Wont Back Down



Side C

Winter Is Coming

Origins

Tainted Metal



Side D

Evil Incarnate

Wildfire

Demonized



Gates Of Dalhalla Part 1



Side A

Patient Zero

Heeding The Call

Any Means Necessary

B.Y.H.



Side B

Riders On The Storm

Lets Get It Out

Crimson Thunder

Renegade



Side C

Blood Bound

Last Man Standing

Fury Of The Wild

Drum Solo: Anders Johansson



Side D

Always Will Be

Dia De Los Muertos

Steel Meets Steel



Gates Of Dalhalla Part 2



Side A

Threshold

The Dragon Lies Bleeding

Let The Hammer Fall

När Vindarna Viskar Mitt Namm



Side B

Something For The Ages

The Templar Flame

Oh Fortuna

Glory To The Brave



Side C

One More Time

Hammerfall

Hearts On Fire



Side D

-etched-















