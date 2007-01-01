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*HammerFall*



9 фев 2017 : 		 Новое видео HAMMERFALL

19 янв 2017 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

13 янв 2017 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

17 дек 2016 : 		 HAMMERFALL сменили барабанщика

15 ноя 2016 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Уход ANDERS'a JOHANSSON'a стал для нас шоком»

4 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома HAMMERFALL

23 сен 2016 : 		 Новое видео HAMMERFALL

20 сен 2016 : 		 Тизер нового видео HAMMERFALL

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

11 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL

8 мар 2016 : 		 HAMMERFALL на NAPALM RECORDS

18 дек 2015 : 		 HAMMERFALL надеются выпустить новый альбом в 2016 году

29 окт 2015 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL

23 окт 2015 : 		 HAMMERFALL о лете

21 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

18 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

17 фев 2015 : 		 Гитарист HAMMERFALL: "Выживание дается музыкальным группам все сложнее и сложнее"

12 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

10 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

7 фев 2015 : 		 HAMMERFALL узнали об уходе барабанщика от букинг-агента

20 янв 2015 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL

28 окт 2014 : 		 HAMMERFALL сотрудничают с командой НХЛ

10 окт 2014 : 		 HAMMERFALL расстались с барабанщиком

21 авг 2014 : 		 Новое видео HAMMERFALL

20 авг 2014 : 		 Четвертый трейлер к новому альбому HAMMERFALL

7 авг 2014 : 		 Третий трейлер к новому альбому HAMMERFALL

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL

18 июл 2014 : 		 Второй трейлер к новому альбому HAMMERFALL

1 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома HAMMERFALL

14 июн 2014 : 		 Обложка нового сингла HAMMERFALL

27 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL

5 дек 2013 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет в 2014 году

19 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HAMMERFALL

27 ноя 2012 : 		 Вокалист HAMMERFALL об участии в шведском 'Rock Of Ages'

15 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD HAMMERFALL

31 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD HAMMERFALL

24 окт 2012 : 		 Трейлер нового DVD HAMMERFALL

2 окт 2012 : 		 Трейлер нового DVD HAMMERFALL

22 сен 2012 : 		 Новый DVD HAMMERFALL выйдет в ноябре

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления HAMMERFALL

13 июл 2012 : 		 Во время выступления HAMMERFALL в Швеции к группе на сцене присоединятся участники DARK TRANQUILLITY, IN FLAMES

22 мар 2012 : 		 HAMMERFALL берут годовую паузу

31 окт 2011 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL

22 май 2011 : 		 Новое видео HAMMERFALL

8 май 2011 : 		 Барабанщик HAMMERFALL о смене обложки

4 май 2011 : 		 Новое видео HAMMERFALL

3 май 2011 : 		 HAMMERFALL исполнили новую песню

29 мар 2011 : 		 Новая песня HAMMERFALL

18 мар 2011 : 		 Детали нового сингла HAMMERFALL

15 мар 2011 : 		 Детали нового альбома HAMMERFALL

24 ноя 2010 : 		 Вокалист HAMMERFALL о новом альбоме

12 ноя 2010 : 		 HAMMERFALL наняли продюсера JAMES’а MICHAEL’а для работы над новым альбомом

23 мар 2009 : 		 Последний альбом HAMMERFALL получил "золото" в Швеции

24 фев 2009 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL в Швеции

30 янв 2009 : 		 Бывший басист HAMMERFALL выступит вместе с Göteborg Wind Orchestra

19 янв 2009 : 		 Новое видео HAMMERFALL в сети

21 дек 2008 : 		 HAMMERFALL запустили Рождественский календарь

21 ноя 2008 : 		 Подробности нового альбома HAMMERFALL

22 сен 2008 : 		 HAMMERFALL возобновили запись альбома

20 май 2008 : 		 Трейлер грядущего DVD HAMMERFALL в сети

21 апр 2008 : 		 HAMMERFALL анонсировали нового гитариста, подробности о новом DVD и альбоме каверов

4 апр 2008 : 		 Бывший гитарист HAMMERFALL: «Так или иначе я продолжу играть»

3 апр 2008 : 		 Гитарист Stefan Elmgren ушел из HAMMERFALL

10 янв 2008 : 		 HAMMERFALL номинированы на шведский аналог Грэмми

1 окт 2007 : 		 HAMMERFALL: новый клип в сети

17 сен 2007 : 		 HAMMERFALL: новая песня на шведском TV; видео в сети

5 сен 2007 : 		 Билеты на концерт HAMMERFALL заканчиваются

20 авг 2007 : 		 Автограф-сессия HAMMERFALL в Москве!

19 июн 2007 : 		 HAMMERFALL в Москве

17 май 2007 : 		 HAMMERFALL: первое фото в новом составе!

15 май 2007 : 		 HAMMERFALL выпустят "Best Of"

11 апр 2007 : 		 Новый басист в HAMMERFALL

7 мар 2007 : 		 HAMMERFALL расстались с басистом

3 фев 2007 : 		 HAMMERFALL остаются на Nuclear Blast

25 сен 2006 : 		 Последние новости от HAMMERFALL

26 июл 2006 : 		 Подробности нового альбома HAMMERFALL

23 июн 2006 : 		 Новый альбом HAMMERFALL в октябре

1 май 2006 : 		 Стали известны названия новых песен HAMMERFALL

1 мар 2006 : 		 HAMMERFALL выпустят новый альбом в октябре

25 фев 2006 : 		 HAMMERFALL занялись спортом

14 сен 2005 : 		 HAMMERFALL запишут новый альбом в мае

14 авг 2002 : 		 Hammerfall - вокалист получил пиз...лей.

15 июн 2002 : 		 Hammerfall в студии!

14 ноя 2001 : 		 Hammerfall - попал в Шведский Hall Of Fame!

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Новое видео HAMMERFALL

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"Dethrone And Defy", новое видео группы HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Built To Last", выпущенного четвертого ноября на Napalm Records.

HAMMERFALL: 'Dethrone And Defy' Video Released



hammerfallbuilttolastcover




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