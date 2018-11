5 ноя 2018



Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой Седьмого декабря на Nuclear Blast состоится выпуск юбилейной версии второго альбома HAMMERFALL, "Legacy Of Kings", которая будет доступна в варианте 2-CD/DVD.



«Это был альбом, важный со всех аспектов. После быстрого успеха дебютного диска, давление на нас выросло, однако мы не беспокоились ни йоту — у нас было четкое представление того, каким должно быть движение идеальной хэви команды и мы просто ему следовали!» — говорит Oscar Dronjak.



Трек-лист:



CD1 (album, remastered 2018)



1. Heeding The Call



02. Legacy Of Kings



03. Let The Hammer Fall



04. Dreamland



05. Remember Yesterday



06. At The End Of The Rainbow



07. Back To Back



08. Stronger Than All



09. Warriors Of Faith



10. The Fallen One





CD2



01. Eternal Dark (PICTURE cover)



02. I Want Out (HELLOWEEN cover)



03. Man On The Silver Mountain (RAINBOW cover)



04. Legacy Of Kings (Medley 2018)



05. Heeding The Call (Live 2018)



06. Let The Hammer Fall (Live in Brazil 2017)



07. Legacy Of Kings (Live)



08. At The End Of The Rainbow (Live)



09. Stronger Than All (Live)



10. Heeding The Call (Rehearsal demo 1998)



11. Let The Hammer Fall (Rehearsal demo 1998)



12. Warriors Of Faith (Rehearsal demo 1998)



13. Back To Back (Rehearsal demo 1998)



14. At The End Of The Rainbow (Rehearsal demo 1998)



15. Dreamland (Rehearsal demo 1998)



DVD (Bonus)



01. Legacy Of Kings - Interview 2018



HammerFall - Live at Park Avenue, Jan. 19, 1999, Shure Endorsement Party



02. Heeding The Call



03. The Metal Age



04. Let The Hammer Fall



05. Steel Meets Steel



06. Breaking The Law (JUDAS PRIEST cover)



07. Shure Endorsement Ceremony From "The First Crusade"



08. Listening Session



09. German TV Advertisement



10. Release party for "Legacy Of Kings"



11. Head Over Heels (ACCEPT cover)



12. Balls To The Wall (ACCEPT cover)



13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST cover)



14. Outtakes And Sign Off From "The Templar Renegade Crusades"



15. I Want Out (Video montage from Hansen Studios)



16. Unchained (Live in Switzerland)



17. Legacy Of Kings (Live in the U.S.A.)



18. Remember Yesterday (Live in Japan)



19. Warriors Of Faith (Live in Chile)



20. Let The Hammer Fall (Live in Sweden)



21. I Believe (Live in Sweden)



22. Breaking The Law (Video montage)



















