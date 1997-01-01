сегодня



Новый альбом AUGURY выйдет весной AUGURY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Illusive Golden Age", выход которого намечен на тридцатое марта на The Artisan Era. За оформление отвечал Filip Ivanović, а первый сингл появится пятого февраля:



1. Illusive Golden Age

2. The Living Vault

3. Carrion Tide

4. Mater Dolorosa

5. Maritime

6. Message Sonore

7. Parallel Biospheres

8. Anchorite



Тизер к альбому доступен ниже.











+2 -1



( 1 )





просмотров: 406

