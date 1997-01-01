Новый альбом AUGURY выйдет весной

AUGURY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Illusive Golden Age", выход которого намечен на тридцатое марта на The Artisan Era. За оформление отвечал Filip Ivanović, а первый сингл появится пятого февраля:
1. Illusive Golden Age
2. The Living Vault
3. Carrion Tide
4. Mater Dolorosa
5. Maritime
6. Message Sonore
7. Parallel Biospheres
8. Anchorite
Bombadil
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