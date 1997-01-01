Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [75]
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [58]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [42]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [39]
*Новое видео MACHINE HEAD [37]
*
[= ||| все новости группы



*Augury*



2 фев 2018 : 		 Новый альбом AUGURY выйдет весной

27 сен 2017 : 		 Тизер нового альбома AUGURY

22 фев 2016 : 		 AUGURY расстались с барабанщиком

26 май 2012 : 		 AUGURY воссоединились в оригинальном составе

9 янв 2011 : 		 Переиздание AUGURY выйдет с бонусами

22 мар 2010 : 		 AUGURY: «Мы не просто прогрессивные, агрессивные и разносторонние»

25 фев 2010 : 		 AUGURY расстались с басистом

11 янв 2010 : 		 Гитарист AUGURY начал работу над новым альбомом HUMANOID

11 ноя 2009 : 		 Из AUGURY ушёл барабанщик

4 май 2009 : 		 Детали нового альбома AUGURY

18 фев 2009 : 		 AUGURY объявили имя нового барабанщика

20 июн 2008 : 		 AUGURY обнародовали название нового альбома

| - |
|||| сегодня

Новый альбом AUGURY выйдет весной

*
zoom
*
* *
AUGURY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Illusive Golden Age", выход которого намечен на тридцатое марта на The Artisan Era. За оформление отвечал Filip Ivanović, а первый сингл появится пятого февраля:

1. Illusive Golden Age
2. The Living Vault
3. Carrion Tide
4. Mater Dolorosa
5. Maritime
6. Message Sonore
7. Parallel Biospheres
8. Anchorite

Тизер к альбому доступен ниже.

AUGURY - Illusive Golden Age Album Details Revealed




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Bombadil
2 фев 2018, 13:04		Прекрасно, просто прекрасно. Один из главных альбомов года для меня.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 406

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Therion Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом