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6 фев 2018
ALIGHT нашли лейбл
Дарк-рокеры из Италии, ALIGHT, подписали контракт с лейблом El Puerto Records. Их новый альбом будет выпущен уже этой осенью. Мирко Монтресор, барабанщик группы говорит: «Мы счастливы работать с этим немецким лейблом, который сразу же тепло принял нас. Мы не можем дождаться, чтобы презентовать наш новый альбом во всем мире! Оставайтесь с нами, скоро у нас будут и другие новости!»
Мэтт Бишоф, руководитель отдела по продвижению в El Puerto Records: «С первого момента ALIGHT убедили нас: отличный голос, прекрасные музыканты, приятные люди и серьёзный, профессиональный облик. Они отлично вписываются в El Puerto Records!»
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