Новое видео SONS OF APOLLO "Alive", новое видео группы SONS OF APOLLO, в состав которой входят MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, RON 'BUMBLEFOOT' THAL, JEFF SCOTT SOTO и DEREK SHERINIAN, доступно для просмотра ниже. Режиссёром видео был Vicente Cordero, работавший с MR. BIG, THE WINERY DOGS, KILL DEVIL HILL, GREAT WHITE, TRAPT и другими.















