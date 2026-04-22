Новости
22 апр 2026 : 		 Dani Filth в новом видео TARJA

18 мар 2026 : 		 Новое видео TARJA

23 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

22 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

17 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

16 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

9 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

28 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

22 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney

17 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA

7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marko исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA
Dani Filth в новом видео TARJA



zoom
"I Don't Care" (feat. Dani Filth), новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Frisson Noir" , релиз которого намечен на 12 июня. В записи альбома принимали участие Dani Filth (CRADLE OF FILTH), APOCALYPTICA, Marko Hietala (ex-NIGHTWISH) и Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), а за сведение отвечал Neal Avron (LINKIN PARK, SKILLET, DISTURBED).

Трек-лист:

01. Frisson Noir
02. The Eternal Return
03. Leap Of Faith (feat. Marko Hietala)
04. At Sea (feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)
05. Blaze Forever
06. The Trace Outlives (feat. Sayo Komada)
07. Tango (feat. APOCALYPTICA)
08. Anemoia (feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)
09. I Don't Care (feat. Dani Filth)
10. Against The Odds (feat. Chad Smith)




22 апр 2026
R
RoniN
Достойная пара. Но Тарья, мы все еще ждем тебя в Найтвиш, Шалопайнен не может без тебя написать ничего годного.
22 апр 2026
YNWA
RoniN, вообще-то Шалопайнен без Торьи записал свои лучшие альбомы: "Dark Passion Play" и "Imaginaerum".
22 апр 2026
E
Evil3062
YNWA, два отвратительных говновыпука, как и два последних к слову.
22 апр 2026
EvgenBriden
Ого, любопытный дуэт)

А насчёт Холопайнена и "ничего годного" крайне не согласен. Начиная с моих любимейших DPP и Imaginaerum, и заканчивая очень крепкими EFMB и Yesterwynde :)
22 апр 2026
Вашингтон Ирвинг
Если они в гримерке не рыдают с мыслями «блять, почему мы вынуждены наряжаться в это говно и выглядеть как клоуны для говнарей», то они псхически сломанные люди.
22 апр 2026
i
industrialist
Вашингтон Ирвинг, конечно, они мечтают как Лещенко в костюмчике выходить
22 апр 2026
Вашингтон Ирвинг
industrialist, зарабатывать как он в лучшие годы точно хотят. где-то читал, что пока форма позволяла, он был самым любимым певцом на банкетах всяких ОПГ, за одно выступление получал столько, сколько Тарья за год сейчас не соберет. и да, никаких фоток в публичном поле, над которыми все ржать будут, тоже не было.
22 апр 2026
E
Evil3062
Вашингтон Ирвинг, выступать на банкетах по мне это зашквар
а получал в ссср столько сколько было по прайсу ему положено указом свыше и ни копейкой больше.
22 апр 2026
Вашингтон Ирвинг
Evil3062, я не про советские времена, алё
22 апр 2026
Dem0niac
Вашингтон Ирвинг, дане Филту мама шьёт костюмчеги, у него тупо нет выбора.
Может и для Тарьи постаралась.
