Dani Filth в новом видео TARJA



"I Don't Care" (feat. Dani Filth), новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Frisson Noir" , релиз которого намечен на 12 июня. В записи альбома принимали участие Dani Filth (CRADLE OF FILTH), APOCALYPTICA, Marko Hietala (ex-NIGHTWISH) и Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), а за сведение отвечал Neal Avron (LINKIN PARK, SKILLET, DISTURBED).



Трек-лист:



01. Frisson Noir

02. The Eternal Return

03. Leap Of Faith (feat. Marko Hietala)

04. At Sea (feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)

05. Blaze Forever

06. The Trace Outlives (feat. Sayo Komada)

07. Tango (feat. APOCALYPTICA)

08. Anemoia (feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)

09. I Don't Care (feat. Dani Filth)

10. Against The Odds (feat. Chad Smith)







