26 фев 2018



Новое видео DEAD SHAPE FIGURE "The Last Of The Bearing Beats", новое видео группы DEAD SHAPE FIGURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cacoëthes", выходящего восьмого июня на Inverse Records:



"Intro"

"The Last Of The Bearing Beats"

"Switchblade Storm"

"Bolt Of Chaos And Creation"

"For Further Loss"

"Liberticide"

"Strange Light Pulsate"

"In No Esteem"

