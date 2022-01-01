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GRAHAM BONNET — о знаменитом концерте MSG 1982 года



GRAHAM BONNET в рамках одного из интервью рассказал о том, как появился в составе MICHAEL SCHENKER FEST:



«Ну, в принципе, это был телефонный звонок. За последние 62 года мы дали много концертов. Мы играли в Японии с Michael'ем, с моей группой, GRAHAM BONNET BAND. Мы дали несколько концертов в Японии, так что это в некотором роде третий этап этого тура. Мы были в разных странах, но мы добавили к этому ансамблю ещё одного певца, которым стал Дуги Уайт. Так что это был отличный опыт — собрать всех ребят на сцене, особенно если мы играем на небольших площадках. Это было что-то вроде: "Убирайтесь с дороги!" Очень здорово, что у нас есть все вокалисты, которые участвовали во всех альбомах, потому что все альбомы очень разные. Мы все дружим, поэтому мы хорошо проводим время, как мне кажется, в течение большинства вечеров. Но путешествия были несколько изнурительными. Как я уже сказал, вот почему я ношу эти вещи [показывает на солнцезащитные очки], у меня три недели были мешки под глазами. Это очень изнурительно, но все выдерживают испытание временем. Все простыли, но это даже к лучшему. Что касается публики, мы все выглядим абсолютно здоровыми и счастливыми, и каждый раз, когда мы выступаем, они приходят и говорят: "Вау, ребята, вы были великолепны сегодня вечером". И это правда прекрасно. Мы все поддерживаем друг друга. Если кто-то немного приболел, не беспокойтесь об этом, мы справимся».



О примирении с Schenker'ом, который уволил Bonnet'а из MSG (MICHAEL SCHENKER GROUP) после того, как Bonnet обнажился в пьяном виде во время концерта в 1982 году в Шеффилде, Англия:



«Michael связался со мной. Так всё и получилось. Я тогда подумал: "Серьёзно? Ты хочешь сыграть со мной концерт? Парень, который исполнил с тобой одну песню на сцене в Англии, снял штаны..." Ну всё: мои штаны разошлись, мой пенис вылез наружу, и так далее, и тому подобное, я начал ругаться на толпу. Я спросил: "Неужели ты хочешь работать со мной после всего этого?" Было очень весело выйти с ним на сцену, спеть первую песню и продержаться всю песню, а не её часть. Он улыбнулся мне, и я произнёс: "Я сделал это! Я наконец-то сделал это!" Он сказал мне потом: "Наконец-то мы на самом деле сыграли на сцене вместе". Я думаю, Michael'ю нравится, что я рядом. Мы смеёмся над тем, что случилось в прошлом. Это было очень давно. Я не пью уже около 15 лет. Michael тоже. Он привёл себя в порядок. Я полагаю, что все так поступают, потому что если мы этого не сделаем, то умрём. Нам уже не 16 лет, и не 20. Когда тебе переваливает за 194 года, как мне, нужно заботиться о своём теле. Итак, мы навели порядок. Это всё, что я могу сказать».



















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