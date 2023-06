сегодня



GRAHAM BONNET: «Я понимаю, почему люди поют под фонограмму»



Легендарный рок-вокалист Graham Bonnet (RAINBOW, MSG, ALCATRAZZ, GRAHAM BONNET BAND) высказал своё мнение о певцах и группах, которые во время своих живых выступлений используют фонограмму.



В подкасте "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" 75-летний Graham сказал:



«Многие певцы моего возраста в этом так называемом тяжёлом роке потеряли свои голоса. Они записываются и поют под фонограмму... Они должны поддерживать свой имидж. Их музыка должна хорошо звучать каждый раз, когда они выступают; она должна быть настолько хорошей, насколько это возможно. И они не могут подвести аудиторию. Поэтому я понимаю, почему люди поют под фонограмму. Так получается.



Я не мог в это поверить. Много лет назад я был на концерте в Японии, и я смотрел [смеётся]... Я не хочу навредить DURAN DURAN. Играли DURAN DURAN, и один парень сказал мне: "Не хочешь спуститься под сцену и посмотреть, что там происходит на самом деле?" Я не мог поверить, когда увидел оборудование, которое было под сценой и благодаря которому DURAN DURAN звучали так хорошо. Там была целая машина. Это было много лет назад, я не говорю, что они делают это сейчас. Но это было... Я не мог в это поверить. И тот парень спросил меня: "Разве ты не делаешь так, Graham?" Я ответил: "Нет. Как ты можно заниматься подобным?" Ощущения теряются. Иногда ты исполняешь трек с оттяжкой; если он блюзовый, и барабанщик следует за тобой. Если ты всё время играешь по клик-треку, ты не сможешь этого сделать.



Итак, это случилось. Я видел, как это происходило, и я не думаю, что они больше так делают, потому что теперь об этом узнают. И я думаю, что людям вряд ли есть до этого дело, если честно.



Я вспоминаю своего брата. Он пошёл посмотреть на ELO, свою любимую группу. И он сказал: "Они так же хороши вживую, как и на записи". Всё было ненастоящим. Но Джефф Линн чертовски хорош в том, что он делает. Можете ли вы представить себе QUEEN, например, выходящих на сцену без гармонии?»







