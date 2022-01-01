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GRAHAM BONNET — об уходе из RAINBOW



В интервью для The Metal Voice в 2015 году GRAHAM BONNET ответил на вопрос о том, почему он решил покинуть Rainbow в начале репетиций "Difficult To Cure":



«Кози Пауэлл покинул группу. Кози, Дон Эйри и я были очень близкими друзьями, Дон сказал мне, что если Кози покинет группу, то и он уйдёт. Репетиции шли неважно, каждый день был непродуктивным, мы не создавали ни мелодий, ни аранжировок. Ничего не происходило. Ричи не приходил на репетиции для сочинения песен. Интерес пропал, потому что ушёл Кози, пропал огонь, потому что мы были кучкой друзей. Ричи Блэкмор по какой-то причине не был весел. Я решил, что, пожалуй, поеду домой. Я не видел перспектив, что из этого могло бы что-то получиться».



Когда его спросили, готов ли он воссоединиться с Ричи Блэкмором, он ответил:



«Безусловно, я бы с удовольствием сыграл с Ричи снова, это было бы круто, но я не думаю, что это произойдёт, потому что он тоже ушёл в другую сферу. Если он когда-нибудь захочет, пусть позвонит мне. Обязательно».



О том, что он думает о воссоединении Джо Линна Тёрнера с Rainbow:



«Джо Линн Тёрнер говорил об этом много лет назад: "Я думаю, что Rainbow должны реформироваться, и я должен там петь. Я ответил, что нет, если кто-то и должен петь, то это должен быть Ронни Дио, когда Ронни был ещё жив, и я говорил, что это была бы оригинальная Rainbow».



Как Михаэль Шенкер уволил его после первого концерта в 1982 году за то, что тот был пьян и показал свой пенис на сцене:



«То, что вы читали или слышали, — абсолютная правда, потому что я был совершенно не в себе. Я пил весь день и немного повздорил с Михаэлем. А когда пришло время выступления, у меня начались проблемы с текстом, а зрители толкались к сцене, и я всё запорол, потому что мониторы сдвинулись, так что в тот момент на первой песне или что-то в этом роде, у меня разошлась ширинка, и наружу вылез мой пенис, потому что я не ношу нижнего белья, и он выскочил, я сделал это частью представления. Все говорили мне, чтобы я убирался к чертям. Там начался бедлам, я начал ругаться на зрителей, а они ругались на меня в ответ. Я ушёл со сцены. Я побежал в отель, где на следующее утро меня посадили на поезд до вокзала Кингс Кросс, где меня встретил мой менеджер и сказал, что меня уволят из группы. Я сказал, что сожалею о случившемся, это был просто плохой день».



Когда его спросили, каково это — воссоединиться с Михаэлем Шенкером на сцене спустя 38 лет, он сказал:



«Это было потрясающе. Мы улыбнулись друг другу в знак понимания, если вы догадываетесь, о чём я. Мы оба посмотрели друг на друга и сказали: "Да, это классно". На его лице появилась широкая улыбка; я давно не видел такой улыбки. Это было волшебно».



Когда его спросили, с кем ему больше нравилось работать в годы работы в Alcatrazz, с Ингви Мальмстином или Стивом Ваем, Грэм ответил:



«Со Стивом Ваем, потому что у него было такое же музыкальное мышление, как и у меня. С Ваем было приятно работать, поначалу с Ингви тоже так было, но потом у него появилось эго, и в этом была проблема, он хотел быть участником группы, но он был по натуре одиночкой, а Стив Вай был настоящим участником группы».







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