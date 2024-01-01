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GRAHAM BONNET работает с бывшими участниками NEVERMORE



GRAHAM BONNET, в настоящий момент выступающий под именем Graham Bonnet's Alcatrazz, опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет! У меня есть очень интересные новости, которыми я рад поделиться с вами сегодня. Graham Bonnet’s Alcatrazz усердно работают над материалом для грядущего альбома, и мы с огромной гордостью и удовольствием представляем вам партнера Jeff Loomis по группе Nevermore на ударных, единственного и неповторимого Van Williams! Van впечатляет, он так силен и динамичен, просто машина! Объединение моего наследия с современным звучанием — просто восхитительно. Я в восторге от творчества участников этой группы. Мы с нетерпением ждем Alcatrazz 2.0, и Jeff, Van и я планируем подарить вам незабываемое металлическое удовольствие!»







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