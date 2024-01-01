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Graham Bonnet Band

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23 янв 2024 : 		 GRAHAM BONNET работает с бывшими участниками NEVERMORE

20 июн 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «Я понимаю, почему люди поют под фонограмму»

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29 авг 2022 : 		 GRAHAM BONNET похвалил JOE LYNN'а TURNER'a

24 июл 2022 : 		 GRAHAM BONNET — о знаменитом концерте MSG 1982 года

12 апр 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

8 мар 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

11 июн 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ

11 янв 2021 : 		 Don Airey на новом альбом GRAHAM BONNET BAND

6 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL GRAHAM BONNET, JOHN TEMPESTA, JOEY VERA исполняют песню MSG

27 ноя 2019 : 		 GRAHAM BONNET в Metal Hall Of Fame

28 сен 2019 : 		 GRAHAM BONNET перенесет операцию

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления GRAHAM BONNET BAND

15 июл 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

31 май 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

4 окт 2018 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

25 сен 2018 : 		 GRAHAM BONNET вспоминает фестиваль MONSTERS OF ROCK

28 июл 2018 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

21 июн 2018 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

13 май 2018 : 		 Новый альбом GRAHAM BONNET BAND выйдет летом

28 июн 2017 : 		 Гитарист JAG PANZER в GRAHAM BONNET BAND

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD GRAHAM BONNET BAND

9 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD GRAHAM BONNET BAND

25 май 2017 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

5 май 2017 : 		 Концертный релиз GRAHAM BONNET BAND выйдет летом
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GRAHAM BONNET работает с бывшими участниками NEVERMORE



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GRAHAM BONNET, в настоящий момент выступающий под именем Graham Bonnet's Alcatrazz, опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет! У меня есть очень интересные новости, которыми я рад поделиться с вами сегодня. Graham Bonnet’s Alcatrazz усердно работают над материалом для грядущего альбома, и мы с огромной гордостью и удовольствием представляем вам партнера Jeff Loomis по группе Nevermore на ударных, единственного и неповторимого Van Williams! Van впечатляет, он так силен и динамичен, просто машина! Объединение моего наследия с современным звучанием — просто восхитительно. Я в восторге от творчества участников этой группы. Мы с нетерпением ждем Alcatrazz 2.0, и Jeff, Van и я планируем подарить вам незабываемое металлическое удовольствие!»

GRAHAM BONNET Working On New Music With Former NEVERMORE Bandmates JEFF LOOMIS And VAN WILLIAMS - "I'm So Inspired By This Band's Creativity"




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