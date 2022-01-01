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GRAHAM BONNET похвалил JOE LYNN'а TURNER'a



Graham Bonnet похвалил Joe Lynn'a Turner'a за то, что тот наконец-то решил отказаться от шиньона, который носил с 14 лет, после того как в три года у него диагностировали алопецию.



Бывший вокалист RAINBOW и DEEP PURPLE, которому в начале этого месяца исполнился 71 год, недавно продемонстрировал свой новый образ в серии рекламных снимков, выпущенных для продвижения его предстоящего сольного альбома "Belly Of The Beast". В пресс-релизе к пластинке Joe рассказал, что начал носить парик, чтобы справиться с «эмоциональными и психологическими травмами из-за жестоких издевательств в школе»:



«В каком-то смысле это благословение и проклятие. Мне нечего доказывать, и я могу носить парик — или нет. Я волен делать то, что хочу. Я взрослый мужчина, и я становлюсь старше.



Многие мужчины в этом бизнесе в конце концов приходят к решению продолжать "носить волосы" или побриться налысо, что сегодня очень модно. В любом случае, это требует большого личного мужества. Придурки в старших классах, которые пытались избить меня ногами, сделали меня сильнее и дали мне необходимую мотивацию и силу, чтобы подняться над остальными. Гнев и боль — это отличный инструмент. Если их правильно применить, они могут дать толчок к развитию, чтобы вы стали лучшей версией себя. Вместо того чтобы убегать, я "прятался на виду"».



Через несколько часов после того, как Joe впервые разместил свои новые фотографии в социальных сетях, коллега экс-вокалиста группы RAINBOW Bonnet поделился одним из снимков в соцсетях и написал в сопроводительном сообщении:



«Всем привет. Это Graham. Я размещаю эту фотографию моего друга Joe Lynn'a Turner'a, потому что сегодня я был тронут до слёз, когда увидел её.



Джо является примером того, что такое "рок-звезда". Его храбрость ошеломляет. Эта индустрия безжалостна (особенно в нашем жанре), особенно когда дело касается волос. Я до сих пор слышу историю о том, как Ritchie Blackmore поставил охранника у дверей моего отеля, чтобы не дать мне постричься. Так или иначе, этого так и не произошло, хотя он был очень зол, когда я всё-таки посетил парикмахера.



Но я отвлёкся от темы. Не знаю, увидит ли это Joe, но я хочу, чтобы он знал, как я горжусь им и как меня тронула его честность.



Сегодня ты проложил тропу, Joe. Если ты читаешь это, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда не понимал, каким прекрасным человеком ты был, пока не увидел эту фотографию».











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