8 мар 2022



Новое видео GRAHAM BONNET BAND



"Imposter", новое видео группы GRAHAM BONNET BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Day Out In Nowhere", выходящего 13 мая на Frontiers Music Srl:



01. Imposter



02. 12 Steps To Heaven



03. Brave New World (feat. Roy Z



04. Uncle John



05. Day Out In Nowhere



06. The Sky Is Alive



07. David's Mom



08. When We're Asleep (feat. Mike Tempesta, John Tempesta)



09. It's Just a Frickin' Song (feat. Don Airey)



10. Jester (feat. Jeff Loomis, Kyle Hughes)



11. Suzy













+0 -1



просмотров: 177