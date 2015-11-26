Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 245
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
[= ||| все новости группы



*

Graham Bonnet

*



11 июн 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ

11 янв 2021 : 		 Don Airey на новом альбом GRAHAM BONNET BAND

6 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL GRAHAM BONNET, JOHN TEMPESTA, JOEY VERA исполняют песню MSG

27 ноя 2019 : 		 GRAHAM BONNET в Metal Hall Of Fame

28 сен 2019 : 		 GRAHAM BONNET перенесет операцию

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления GRAHAM BONNET BAND

15 июл 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

31 май 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

4 окт 2018 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

25 сен 2018 : 		 GRAHAM BONNET вспоминает фестиваль MONSTERS OF ROCK

28 июл 2018 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

21 июн 2018 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

13 май 2018 : 		 Новый альбом GRAHAM BONNET BAND выйдет летом

28 июн 2017 : 		 Гитарист JAG PANZER в GRAHAM BONNET BAND

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD GRAHAM BONNET BAND

9 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD GRAHAM BONNET BAND

25 май 2017 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

5 май 2017 : 		 Концертный релиз GRAHAM BONNET BAND выйдет летом

24 мар 2017 : 		 Видео с выступления GRAHAM BONNET BAND

16 янв 2017 : 		 GRAHAM BONNET жалеет, что ушёл из RAINBOW

6 янв 2017 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

23 ноя 2016 : 		 GRAHAM BONNET о переменах в бизнесе

27 окт 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

22 окт 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

6 окт 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

23 сен 2016 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист NEVERMORE и нынешний участник ARCH ENEMY Jeff Loomis стал новым членом группы GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ, о чём сообщил сам Bonnet.

«Я очень рад работать с Graham'ом Bonnet'ом. Я был давним поклонником его вокала и текстов на протяжении многих лет, и для меня будет честью вместе создавать потрясающую музыку и сыграть несколько избранных концертов.

Я хочу также добавить, что я по-прежнему являюсь активным участником ARCH ENEMY и скоро увижу всех вас в турне вместе с ними!»

ARCH ENEMY



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

rattle_snake


11 июн 2021, 15:35		что он забыл у этого старпера)))?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 333

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом