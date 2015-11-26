сегодня



Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET 'S ALCATRAZZ



Бывший гитарист NEVERMORE и нынешний участник ARCH ENEMY Jeff Loomis стал новым членом группы GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ, о чём сообщил сам Bonnet.



«Я очень рад работать с Graham'ом Bonnet'ом. Я был давним поклонником его вокала и текстов на протяжении многих лет, и для меня будет честью вместе создавать потрясающую музыку и сыграть несколько избранных концертов.



Я хочу также добавить, что я по-прежнему являюсь активным участником ARCH ENEMY и скоро увижу всех вас в турне вместе с ними!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 333

