Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ

Бывший гитарист NEVERMORE и нынешний участник ARCH ENEMY Jeff Loomis стал новым членом группы GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ, о чём сообщил сам Bonnet.
«Я очень рад работать с Graham'ом Bonnet'ом. Я был давним поклонником его вокала и текстов на протяжении многих лет, и для меня будет честью вместе создавать потрясающую музыку и сыграть несколько избранных концертов.
Я хочу также добавить, что я по-прежнему являюсь активным участником ARCH ENEMY и скоро увижу всех вас в турне вместе с ними!»
rattle_snake
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