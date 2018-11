сегодня



Новая песня THY ART IS MURDER



"Death Perception", новая песня группы THY ART IS MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан во время работы над альбомом "Dear Desolation", а за его сведение и мастеринг отвечал Will Putney.















