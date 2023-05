сегодня



Новое видео THY ART IS MURDER



"Join Me In Armageddon", новое видео группы THY ART IS MURDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Godlike", выходящего 15 сентября:



01. Destroyer Of Dreams

02. Blood Throne

03. Join Me In Armageddon

04. Keres

05. Everything Unwanted

06. Lesson In Pain

07. Godlike

08. Corrosion

09. Anathema

10. Bermuda







+0 -0



просмотров: 192