Новая песня THY ART IS MURDER



"Until There Is No Longer", новая песня группы THY ART IS MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из релиза The Aggression Sessions, выход которого запланирован на седьмое апреля на Nuclear Blast:



"Hellions" - Fit For An Autopsy

"Until There Is No Longer" - Thy Art Is Murder

"Waste Of Myself" - Malevolence

"Under A Serpent Sun" (At The Gates Cover) - Fit For An Autopsy

"Hammer Smashed Face" (Cannibal Corpse Cover) - Thy Art Is Murder

"Left Outside Alone" (Anastacia Cover) - Malevolence







