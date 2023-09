сегодня



THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментарии



THY ART IS MURDER выпустят новую пластинку "Godlike", но уже без Chris "CJ" McMahon. Его партии перезапишет новый участник. Разрыв отношений произошел через месяц после того, как он удалил свои социальные сети из-за реакции, которую он получил за трансфобный комментарий в Ин-сто-грамм. На следующий день другие участники THY ART IS MURDER вывесили в своем аккаунте в Ин-сто-грамм трансфлаг в знак солидарности с сообществом и добавили сообщение:



«Устанавливая истину, мы поддерживаем вас».



Вчера THY ART IS MURDER опубликовали в социальных сетях заявление, в котором подтвердили, что McMahon был уволен из группы, а его вклад в альбом "Godlike" был уничтожен.



У нас есть важные новости относительно альбома "Godlike", которыми мы хотим поделиться с вами.



Наш новый альбом "Godlike" теперь доступен в цифровом виде по всему миру с непредвиденным изменением — Chris McMahon больше не является частью THY ART IS MURDER и не принимал участия в записи.



Мы понимаем, что это может стать неожиданностью, и хотим заверить вас, что это решение было принято для сохранения целостности и направления развития группы.



То, что произошло за последний месяц, не было причиной этого поступка, а лишь еще одним симптомом затянувшегося распада его характера и суждений. Соломинка, которая сломала спину верблюда, если хотите. Короче говоря, последствия были огромными. Нас забросали угрозами разрушить THY ART IS MURDER изнутри, если мы не поддадимся различным идеологиям, которых он придерживается.



Каждый человек имеет право на свободу слова и поиск своей истины; он также волен принимать последствия, которые за этим последуют.



Мы ценим вашу поддержку и уважение к нашей частной жизни в это непростое время. Двигаясь вперед, мы рады представить вам нового вокалиста, который закончил перезапись вокала на новом альбоме в начале этой недели и присоединится к нам в европейском туре "Godlike" вместе с WHITECHAPEL, FIT FOR AN AUTOPSY и SPITE, который стартует через несколько дней.



Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы предоставить своим преданным поклонникам мощную музыку и незабываемые выступления. Мы благодарны вам за понимание и постоянную поддержку, поскольку мы вместе вступаем в эту новую главу.



С благодарностью, THY ART IS MURDER».



Спустя несколько часов McMahon опубликовал в своем аккаунте в Ин-сто-граммкороткое сообщение, в котором сказал:



«Я только что проснулся и увидел новости. Да, вот так я об этом узнал. И да, это не вся история. Я выйду в прямой эфир завтра в 17:00 по австралийскому времени в Сиднее. Сожгу всех до смерти».



Спустя несколько дней после того, как он опубликовал в социальных сетях свой первоначальный трансфобный комментарий, McMahon выложил в Ин-сто-грамм группы видео, в котором он сказал, что хочет «извиниться перед всеми, кто был расстроен и оскорблен видео, которым я поделился и ужасно прокомментировал в Instagram. В мои намерения не входило проявление трансфобии в какой бы то ни было форме, виде или форме. А теперь дошло до того, что уже неважно, какими были мои намерения. Я прошу прощения у сообщества ЛГБТК+, их единомышленников и людей, которые их поддерживают. Я считал, что поддерживаю их, но, очевидно, мое видео, которым я поделился и которое ужасно прокомментировал, доказало обратное.



Моим друзьям, которые являются транссексуалами, пожалуйста, не воспринимайте это как мою трансфобию. У меня были совсем другие намерения. И я прошу прощения у своей группы, которая не поддерживает меня, и я не виню их, так что да, я не знаю, что сказать. Мне очень жаль.



Я учусь на своих ошибках и намерен лучше понимать, уважать и поддерживать каждого человека».











