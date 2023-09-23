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*Новое видео DRAGONFORCE 30
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Thy Art Is Murder

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16 июн 2017 : 		 Новое видео THY ART IS MURDER
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THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментарии



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THY ART IS MURDER выпустят новую пластинку "Godlike", но уже без Chris "CJ" McMahon. Его партии перезапишет новый участник. Разрыв отношений произошел через месяц после того, как он удалил свои социальные сети из-за реакции, которую он получил за трансфобный комментарий в Ин-сто-грамм. На следующий день другие участники THY ART IS MURDER вывесили в своем аккаунте в Ин-сто-грамм трансфлаг в знак солидарности с сообществом и добавили сообщение:

«Устанавливая истину, мы поддерживаем вас».

Вчера THY ART IS MURDER опубликовали в социальных сетях заявление, в котором подтвердили, что McMahon был уволен из группы, а его вклад в альбом "Godlike" был уничтожен.

У нас есть важные новости относительно альбома "Godlike", которыми мы хотим поделиться с вами.

Наш новый альбом "Godlike" теперь доступен в цифровом виде по всему миру с непредвиденным изменением — Chris McMahon больше не является частью THY ART IS MURDER и не принимал участия в записи.

Мы понимаем, что это может стать неожиданностью, и хотим заверить вас, что это решение было принято для сохранения целостности и направления развития группы.

То, что произошло за последний месяц, не было причиной этого поступка, а лишь еще одним симптомом затянувшегося распада его характера и суждений. Соломинка, которая сломала спину верблюда, если хотите. Короче говоря, последствия были огромными. Нас забросали угрозами разрушить THY ART IS MURDER изнутри, если мы не поддадимся различным идеологиям, которых он придерживается.

Каждый человек имеет право на свободу слова и поиск своей истины; он также волен принимать последствия, которые за этим последуют.

Мы ценим вашу поддержку и уважение к нашей частной жизни в это непростое время. Двигаясь вперед, мы рады представить вам нового вокалиста, который закончил перезапись вокала на новом альбоме в начале этой недели и присоединится к нам в европейском туре "Godlike" вместе с WHITECHAPEL, FIT FOR AN AUTOPSY и SPITE, который стартует через несколько дней.

Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы предоставить своим преданным поклонникам мощную музыку и незабываемые выступления. Мы благодарны вам за понимание и постоянную поддержку, поскольку мы вместе вступаем в эту новую главу.

С благодарностью, THY ART IS MURDER».

Спустя несколько часов McMahon опубликовал в своем аккаунте в Ин-сто-граммкороткое сообщение, в котором сказал:

«Я только что проснулся и увидел новости. Да, вот так я об этом узнал. И да, это не вся история. Я выйду в прямой эфир завтра в 17:00 по австралийскому времени в Сиднее. Сожгу всех до смерти».

Спустя несколько дней после того, как он опубликовал в социальных сетях свой первоначальный трансфобный комментарий, McMahon выложил в Ин-сто-грамм группы видео, в котором он сказал, что хочет «извиниться перед всеми, кто был расстроен и оскорблен видео, которым я поделился и ужасно прокомментировал в Instagram. В мои намерения не входило проявление трансфобии в какой бы то ни было форме, виде или форме. А теперь дошло до того, что уже неважно, какими были мои намерения. Я прошу прощения у сообщества ЛГБТК+, их единомышленников и людей, которые их поддерживают. Я считал, что поддерживаю их, но, очевидно, мое видео, которым я поделился и которое ужасно прокомментировал, доказало обратное.

Моим друзьям, которые являются транссексуалами, пожалуйста, не воспринимайте это как мою трансфобию. У меня были совсем другие намерения. И я прошу прощения у своей группы, которая не поддерживает меня, и я не виню их, так что да, я не знаю, что сказать. Мне очень жаль.

Я учусь на своих ошибках и намерен лучше понимать, уважать и поддерживать каждого человека».






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КомментарииСкрыть/показать 20 )

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23 сен 2023
грозакоммунистов
Ох уж эти современные "металлисты".
Тут нужна мемная картинка с альфа-псом и его противоположностью, где 1 это дезкорщики с их сценическими амплуа и всеми этими "I'll crush your scull, bitch", "all your demons belong to me", "your rules are burned down" под нескончаемые брейки, и реальным положением вещей - "простите нас пожалуйста ради Христа, Шивы, Мартина Лютера Кинга и всеми теми в кого вы верите... мы обязательно аннигилируем своего кореша, удалим любые упоминания о нём, только не ругайте нас пожалуйста".
Like!4  Dislike!1
23 сен 2023
грозакоммунистов
Starbreaker, ну это топ. Даже орфографию сохранил :)
Like!3
23 сен 2023
M
Mike Barlow
Жаль тут смайлики не работают,блюющий бы поставил.
Like!2
23 сен 2023
O
Old Nothing
Бро Chris McMahon, если ты это читаешь, то приглашаю тебя в Россию. Приезжай сюда, тут всем по*бать на трансгендеров и проч. Сам я Тху Арт ис Мурдер не слушаю и не собираюсь, но нормальных пацанов тут всегда выручат.
Like!3  Dislike!2
23 сен 2023
грозакоммунистов
Old Nothing, отправят его бедного на сво :)
Like!1  Dislike!2
23 сен 2023
O
Old Nothing
грозакоммунистов, нет, он будет в медиа против загнивающей агитировать. Все-таки недаром Отеп Шемайя (или как ее там?) сказала, что в Омерике фашизм процветает. Вот он, как есть, даже спи*дануть ничего нельзя ненароком.
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23 сен 2023
Red One
Old Nothing, ага, чувак просто высказал своё мнение, а его на 8 лет строгача закрыли, позор фашисткой пиндосии (нет)
Like!2
23 сен 2023
грозакоммунистов
Red One, а ты чего один тут? Твой бойфренд под ником dasman еще́ не проснулся?)
  Dislike!2
23 сен 2023
Red One
грозакоммунистов, судя по твоему горящему пердаку, твои бойфренды уже проснулись и получили своё, ахахаха
Like!1
23 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Old Nothing, не в Россию, а в Москву-Питер-еще-несколько-крупных-городов.
А то твоего бро Chris McMahon спросят те самые нормальные пацаны за шмот, волосы и тату не по теме. Сразу после того, как выручат, разумеется!)
Like!1  Dislike!1
23 сен 2023
O
Old Nothing
Starbreaker, в Москве и Питере на окраинах за такое тоже могут спросить.
Like!1
23 сен 2023
Red One
Old Nothing, на окраинах и спрашивать не будут
23 сен 2023
E
Evil Dmitry
В 1980 и 90-е металлисты всегда были "анти". Бунтарский дух. Сейчас все "про". Рабы Системы.
Like!3
23 сен 2023
Red One
Evil Dmitry, это ты про Кипелова или про Варшавского, уточни?
Like!2
23 сен 2023
O
Orgik
Вот пидорги! Ой, то есть... как их там... а, мрази они. То есть транс-мрази
Like!1
23 сен 2023
IJzerklompje
В ранешние времена над всеми этими движениями еще хоть как-то можно было почесать башку, проанализировать и подзадуматься. Сейчас же все превратилось в дистопический фарс.
23 сен 2023
m
matthew3833
Группа, в репертуаре которой есть песня The Purest Strain of Hate, выглянет вокалиста из-за темы с ненавистью. Иронично.
Там кстати в инсте срач разразился (никогда такого не было и вот опять), где СиДжей сказал, что это новости для него, и что никаких разговоров с ним об увольнении со стороны группы не было. Он там ещё залил полную версию своего извинения перед транс-комьюнити, где н̶а̶в̶а̶л̶и̶л̶ ̶б̶а̶з̶ы̶, сказал, что просто хочет защитить детей от всей этой повест очки по поводу этих ваших транс-переходов, но группа настояла, чтобы он выпустил вторую версию видео с прям покаянием.
З.Ы. никто, в том числе я, не может понять, что на альбоме было перезаписано, потому что поёт СиДжей. Альбом вышел вчера и слышно, что вокальные партии не меняли.
23 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
matthew3833, а "полная версия извинений" это уже "сожгу всех до смерти" или еще нет?)
23 сен 2023
m
matthew3833
Starbreaker, не, "со своим телом, будучи взрослыми, делайте, что хотите, но не вовлекайте в это детей". Группу, кстати, хейтят гораздо больше СиДжея 😄
Интересно было бы услышать их полную точку зрения.

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