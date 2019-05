сегодня



THY ART IS MURDER выпустят новый альбом в июле



Австралийские дэткорщики THY ART IS MURDER выпустят свой новый альбом под названием "Human Target" 26 июля на Nuclear Blast и Human Warfare (Австралия и Новая Зеландия). Видео на новый заглавный трек альбома доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Human Target

02. New Gods

03. Death Squad Anthem

04. Make America Hate Again

05. Eternal Suffering

06. Welcome Oblivion

07. Atonement

08. Voyeurs Into Death

09. Eye For An Eye

10. Chemical Christ



















