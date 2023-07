сегодня



Новое видео THY ART IS MURDER



Keres, новое видео группы THY ART IS MURDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Godlike", выходящего 15 сентября:



01. Destroyer Of Dreams

02. Blood Throne

03. Join Me In Armageddon

04. Keres

05. Everything Unwanted

06. Lesson In Pain

07. Godlike

08. Corrosion

09. Anathema

10. Bermuda







просмотров: 87