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John Diva & The Rockets of Love

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|||| 25 ноя 2018

Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE



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Начавшие шесть лет назад как группа-посвящение таким иконам восьмидесятых, как Van Halen, Mötley Crüe, Aerosmith и Bon Jovi, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE заключили соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором 8 февраля состоится выход дебютного альбома "Mama Said Rock Is Dead". Продюсером материала был Michael Voss (Mad Max, Michael Schenker, Tony Carey etc..) в Gizmo 7 Studios, Malaga, Spain, Principal Studios и Kidroom Studio, Münster. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле, в цифровом варианте и потоковом аудио. Премьера первого сингла намечена на 23 ноября:

"Whiplash"
"Lolita"
"Rock N' Roll Heaven"
"Wild Life"
"Blinded"
"Dance Dirty"
"Just A Night Away"
"Fire Eyes"
"Get It On"
"Long Legs"
"Toxic"
"Rocket Of Love"

Видео на "Lolita" доступно ниже.

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE Release "Lolita" Single; Music Video Streaming






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

vasso


25 ноя 2018, 21:56		фотку смотришь- педики.
клипец обычный глэм. вроде нормальные мужики, но все равно гомеопаты какието))))

Virgo_ad_noctum


26 ноя 2018, 01:05		Глэм-рокеры все выглядят, как педики, но поют о бабах. Впрочем, некоторые из них так спились, что уже больше смахивают на бомжих, чем на педиков. Я думаю, все знают этих лиц ))),


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