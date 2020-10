сегодня



"Bling Bling Marilyn", новое видео группы JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "American Amadeus", выходящего пятнадцатого января на SPV/Steamhammer. Трек был написан John'ом Diva и Hannes'ом Braun'ом (Kissin’ Dynamite).







просмотров: 158