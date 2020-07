сегодня



Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой



JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выпустят новую работу, получившую название "American Amadeus", а также объявили о том, что ранее запланированный тур осенью этого года будет перенесён на весну следующего.



Даты:



March

5 - Bremen, Germany - Aladin

6 - Solingen, Germany - Cobra

7 - Berlin, Germany - Galaxy

12 - Fulda, Germany - Kreuz

13 - Munich, Germany - Strom

14 - Cologne, Germany - Kantine

18 - Kiel, Germany - Orange Club

19 - Hamburg, Germany - Grünspan

24 - Aschaffenburg, Germany - Colos-Saal

25 - Stuttgart, Germany - Universum

26 - Davos, Switzerland - Montana Saal

27 - Davos, Switzerland - Parsennhütte



April

9 - Bensheim, Germany - Rex

10 - Leipzig, Germany - Naumann

16 - Koblenz, Germany - Cafe Hahn

17 - Bochum, Germany - Zeche

23 - Isernhagen, Germany - Blues Garage

24 - Osnabrück, Germany - Rosenhof







