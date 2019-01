сегодня



Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE



Начавшие шесть лет назад как группа-посвящение таким иконам восьмидесятых, как Van Halen, Mötley Crüe, Aerosmith и Bon Jovi, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE заключили соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором 8 февраля состоится выход дебютного альбома "Mama Said Rock Is Dead". Продюсером материала был Michael Voss (Mad Max, Michael Schenker, Tony Carey etc..) в Gizmo 7 Studios, Malaga, Spain, Principal Studios и Kidroom Studio, Münster. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле, в цифровом варианте и потоковом аудио. Премьера первого сингла намечена на 23 ноября:



"Whiplash"

"Lolita"

"Rock N' Roll Heaven"

"Wild Life"

"Blinded"

"Dance Dirty"

"Just A Night Away"

"Fire Eyes"

"Get It On"

"Long Legs"

"Toxic"

"Rocket Of Love"



Видео на "Rock N' Roll Heaven" доступно ниже.















