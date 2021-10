сегодня



Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE



"Voodoo, Sex And Vampires", новое видео группы JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "American Amadeus".



Трек-лист:



"Voodoo Sex & Vampires"

"American Amadeus"

"Soldier Of Love"

"Bling Bling Marilyn"

"Champagne On Mars"

"Weekend For A Lifetime"

"Karmageddon"

"Wasted (In Babylon)"

"Movin' Back To Paradise"

"Drip Drip Baby"

"This Is Rock'N'Roll"

"2 Hearts"







+0 -0



просмотров: 249