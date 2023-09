сегодня



Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE



"Boys Don't Play With Dolls", новое видео группы JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "The Big Easy":



"California Rhapsody"

"The Big Easy"

"God Made Radio"

"Runaway Train"

"Thunder"

"Believe"

"Back In The Days"

"Hit And Run"

"Boys Don’t Play With Dolls"

"The Limit Is The Sky"

"Capri Style"

"Wild At Heart"







