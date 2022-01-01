×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Почему EXODUS не стали популярными?
46
PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
33
Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн...
22
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
19
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
19
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты
14
Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»
10
DARK FORTRESS всё
9
Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?
8
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Почему EXODUS не стали популярными?
46
PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
33
Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн...
22
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
19
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
19
все новости группы
John Diva & The Rockets of Love
США
-
http://www.johndiva.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/johndiva.rocks/
15 дек 2022
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
16 сен 2022
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
5 окт 2021
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
16 дек 2020
:
Трейлер нового альбома JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
6 окт 2020
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
16 июл 2020
:
Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой
12 окт 2019
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
19 мар 2019
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
21 янв 2019
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
25 ноя 2018
:
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
15 ноя 2018
:
Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой
23 окт 2018
:
JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer
сегодня
Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
"The Big Easy", новое видео группы JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, релиз которого намечен на март 2023 года.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 111
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет