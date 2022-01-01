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*Почему EXODUS не стали популярными? 46
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
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John Diva & The Rockets of Love

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15 дек 2022 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

16 сен 2022 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

5 окт 2021 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

16 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

6 окт 2020 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

16 июл 2020 : 		 Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой

12 окт 2019 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

19 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

21 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

25 ноя 2018 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

15 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой

23 окт 2018 : 		 JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer
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Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE



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"The Big Easy", новое видео группы JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, релиз которого намечен на март 2023 года.




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