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Misfits

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17 май 2016 : 		 JERRY ONLY о возвращении GLENN DANZIG'a в MISFITS

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3 июл 2015 : 		 Новый сингл MISFITS выйдет осенью

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13 фев 2014 : 		 DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN сказал, что работает над вариантами реюниона MISFITS

4 окт 2013 : 		 Колыбельные от MISFITS

20 сен 2013 : 		 MISFITS планируют выпуск сингла

21 авг 2013 : 		 Видео с текстом от бывшего гитариста MISFITS
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GLENN DANZIG о реюнионе MISFITS



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GLENN DANZIG в недавнем разговоре с Revolver коснулся темы реюниона MISFITS и ответил на вопрос о том, как он стал возможен:

«Мы с Jerry решили много юридических вопросов, которые у нас были друг с другом. Это случилось около двух с половиной лет назад. И ты постоянно видишь, как неожиданно умирают люди: [Дэвид] Боуи, Крис Корнелл и Принс, раз — и нет... И я подумал, что если мы собираемся когда-нибудь сделать реюнион, то мы должны сделать его сейчас, пока мы ещё здоровы, мы всё ещё хорошо выглядим и можем бегать на сцене. Я сам о себе позабочусь, чувак. И мы все в хорошей форме. И кто знает, как долго мы будем такими. Я не хочу быть на сцене с костылями или еле петь. К чёрту это дерьмо. Это не MISFITS. MISFITS не берут пленных. Это всё перед глазами, всё по чесноку — разбей башку в хлам, и тогда мы скажем "споки ноки". Вот каким должно быть наше шоу.

Я не хочу ехать в тур. Шоу здесь, шоу там, пусть всё остается особенным. Я не хочу, чтобы люди думали, что мы просто их доим. Мы должны оставаться избирательными и позволить людям увидеть, что это всё честно, всё по-настоящему. И пока все концерты были настоящим безумием!»

На вопрос о том, получает ли он удовольствие от исполнения этого материала, Glenn ответил:

«Я просто выхожу и наслаждаюсь общению со всеми. Люди просто сходят с ума, так что это очень весело. Я стараюсь делать то, что делаю и всегда. Я просто пою песни, которые написал, схожу с ума на сцене и повсюду бегаю. Мне нравится, что Dave [Lombardo, ex-SLAYER] играет на барабанах, потому что он один из моих любимых барабанщиков всех времён, и это так весело!»



GLENN DANZIG Says MISFITS Reunion Shows Have Been



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