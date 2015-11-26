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GLENN DANZIG: «Я открыт для новых концертов MISFITS »



В рамках недавнего интервью с Rolling Stone GLENN DANZIG ответил на вопрос о том, завершён ли реюнион MISFITS:



«Я не знаю. Я имею в виду, что сейчас для проведения такого шоу, как MISFITS, нужно место побольше. И я не знаю, открыты ли ещё такие места. Так что посмотрим. То есть я открыт для чего-то подобного. Если мы сделаем это, я бы хотел сыграть в некоторых местах, где мы ещё не играли, — в Техасе, Флориде или в подобных регионах. В этих штатах мы ещё не выступали, и эти штаты полностью открыты».



Glenn, похоже, отверг идею выпуска новой музыки в рамках любого из своих проектов, пояснив:



«Когда люди считают, что они могут скачать твой альбом бесплатно и всё такое прочее, это приводит к тому, что ты просто думаешь: "Зачем мне выпускать новый альбом? Люди просто украдут его. Я потрачу деньги на запись. Верну ли я хоть какую-то часть потраченных средств?". Я люблю заниматься музыкой, но если я потрачу кучу денег на запись, а её просто скачают бесплатно и люди украдут её, в чем смысл?



Посмотрим. Может быть, я просто пойду и запишу пару песен и выложу их бесплатно или что-то в этом роде, я не знаю. Это не стоит слишком многого, но по большей части, я скажу тем людям, которые решили: "К чёрту группы, я получу это бесплатно", что ж, ваши любимые группы, вероятнее всего, не будут выпускать новую музыку».







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