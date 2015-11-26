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Misfits

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2 июл 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

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29 авг 2016 : 		 DAVE LOMBARDO сыграет с MISFITS

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17 май 2016 : 		 GLENN DANZIG о выступлении с MISFITS

17 май 2016 : 		 JERRY ONLY о возвращении GLENN DANZIG'a в MISFITS

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13 май 2016 : 		 GLENN DANZIG снова выступит в составе MISFITS
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GLENN DANZIG: «Я открыт для новых концертов MISFITS»



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В рамках недавнего интервью с Rolling Stone GLENN DANZIG ответил на вопрос о том, завершён ли реюнион MISFITS:

«Я не знаю. Я имею в виду, что сейчас для проведения такого шоу, как MISFITS, нужно место побольше. И я не знаю, открыты ли ещё такие места. Так что посмотрим. То есть я открыт для чего-то подобного. Если мы сделаем это, я бы хотел сыграть в некоторых местах, где мы ещё не играли, — в Техасе, Флориде или в подобных регионах. В этих штатах мы ещё не выступали, и эти штаты полностью открыты».

Glenn, похоже, отверг идею выпуска новой музыки в рамках любого из своих проектов, пояснив:

«Когда люди считают, что они могут скачать твой альбом бесплатно и всё такое прочее, это приводит к тому, что ты просто думаешь: "Зачем мне выпускать новый альбом? Люди просто украдут его. Я потрачу деньги на запись. Верну ли я хоть какую-то часть потраченных средств?". Я люблю заниматься музыкой, но если я потрачу кучу денег на запись, а её просто скачают бесплатно и люди украдут её, в чем смысл?

Посмотрим. Может быть, я просто пойду и запишу пару песен и выложу их бесплатно или что-то в этом роде, я не знаю. Это не стоит слишком многого, но по большей части, я скажу тем людям, которые решили: "К чёрту группы, я получу это бесплатно", что ж, ваши любимые группы, вероятнее всего, не будут выпускать новую музыку».

GLENN DANZIG Says



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Санчез


13 май 2021, 10:17		И снова виноваты стриминговые сервисы...

AlexTronenko


13 май 2021, 10:25		вот интересно, почему на западе не хотят пойти по пути краудфандинг, примеры Алисы или Аквариума
показывают что это работает ,если верить википедии на последний альбом Кинчев и Ко собрали почти 20 млн рублей, я думаю там хватило и на запись и заработать.
теже Кисс которые постоянно ноют что не будут ничего писать , потмучто не заработают на этом, спокойно могли бы организовать такюу штуку, я думаю, там бы за неделю Симмонс на пару золотых унитазов бы насобирал

Санчез


13 май 2021, 10:27		AlexTronenko, дело говоришь

father


13 май 2021, 10:56		Да, это реально странно. Мне кажется, если Алиса уже несколько раз смогла собрать за кратчайшие сроки некислые такие суммы, то звёзды уровня Misfits таким образом наверняка собрали бы просто адовые бабосы

olly71


13 май 2021, 11:18		Стандартный ответ для тех у кого нет свежих идей а признаться в этом стыдно . Те же Металлика Мегадет Айрон Мэйден и сегодня продают свои физические носители в довольно не плохих количествах и зарабатывают на этом .

RoniN


13 май 2021, 11:58		Человек пишет не про стриминговые сервисы, а про нелегальное скачивание. С сервисов они деньги получают, просто не очень большие.
Краудфандинг в их случае был бы выходом. Но для таких групп как Кисс это был бы верх жлобства. Так как у Кисс с деньгами все в порядки, сколько бы они не ныли. Запускать такую кампанию, на продукт среднего пошиба, выглядела бы как попытка залезть к фанатам в карман с головой.


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