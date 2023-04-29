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DOYLE: «LARS ULRICH был прав насчёт NAPSTER на 146 %»



Гитарист MISFITS Doyle Wolfgang Von Frankenstein считает, что барабанщик METALLICA Lars Ulrich был прав, начав судебный процесс против Napster в 2000 году:



«Самое отстойное в этой индустрии то, что все воруют музыку. Ты тратишь грёбаные сто тысяч долларов, чтобы записать альбом, а все эти грёбаные подонки просто воруют его. А потом они хотят ещё. А ты — м*дак, потому что ты устраиваешь встречи после концертов за 50 долбаных баксов, чтобы компенсировать потери, а ты не хочешь этого делать. Разве я хочу встречаться со всеми этими грёбаными людьми? Я не хочу. Когда я закончу работу, я хочу, бл$$ь, принять душ и лечь спать. Я только что работал, так что...»



Далее он сказал, что люди, критикующие его за то, что он берёт деньги за встречи, могут поцеловать его в задницу:



«Серьёзно. Вы хотите украсть моё грёбаное дерьмо? Если бы я выпускал мотоциклы, а ко мне кто-нибудь пришёл и забрал один из них, это было бы преступлением? Почему мы не можем наказывать людей за кражу песен? За кражу музыки должен быть штраф в размере 10 000 долларов.



За эту хрень должны серьёзно наказывать. Отключить Интернет на долбаный день и всё исправить!»



На вопрос о том, как он относится к проблеме незаконного скачивания музыки теперь, когда он выпускает свои альбомы на собственном лейбле, Doyle ответил:



«Я не знаю. Как я могу к такому отнестись? Что же делать? Как только кто-то покупает альбом, где он? Все могут его украсть».



Кроме этого Doyle осудил Spotify за мизерные выплаты, которые сервис потокового вещания перечисляет владельцам прав на музыку, сказав:



«Да пошли они. Грёбаное дерьмо... Как артист ты ничего не зарабатываешь. Подписка на Spotify стоит 9 долларов в месяц, и вы можете прослушать песню 10 000 раз, если хотите. Если в этом месяце достаточно времени, чтобы прослушать её 10 000 раз. Я не знаю. Я не могу посчитать. Но как вы думаете, сколько получает каждая группа? Заплатят сотую, может быть, тысячную долю. Вы, бл$$ь, издеваетесь? Моя девушка ходила к ним в офис. Она сказала, что это полный бред. Я бы сошёл с ума. Я бы начал всё крушить!»



Doyle также защищал METALLICA за то, что она пошла против Napster, когда группа обнаружила, что утечка демо-версии её песни "I Disappear" распространялась на сервисе до её выпуска. METALLICA подала в суд на новаторский сервис обмена музыкальными файлами, утверждая, что он незаконно позволял пользователям скачивать треки группы, не выплачивая ей авторские отчисления.



«Lars Ulrich был прав, когда подал в суд на грёбаный Napster. И все считали его м*даком. Он сделал это не для себя. У него есть грёбаные деньги. Он сделал это ради таких долбаных придурков, как я!»



Хотя сервис потокового воспроизведения музыки Spotify подвергается критике за то, что он мало платит артистам за их музыку, многие исполнители с тех пор приняли эту платформу.



Песни, транслируемые на поддерживаемом рекламой уровне компании, в прошлом году заработали $0,00014123 в отчислениях за одно воспроизведение. Это означает, что исполнитель заработает 100 долларов в виде отчислений после 703 581 прослушивания. Это число фактически снизилось по сравнению с $0,00022288 в декабре 2016 года.



Для премиум-уровня Spotify платит $0,00066481 за прослушивание. Таким образом, артист заработает $100 после 150 419 стримов.















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