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Статуэтки MISFITS



KnuckleBonz сообщили о планах выпуска набора коллекционных статуэток MISFITS. 3D Vinyl-статуэтка изготовлена вручную с использованием технологии тонкой художественной обработки, раскрашена также вручную, пронумерована и снабжена сертификатом подлинности на подставке. Высота статуи составляет 10 дюймов, и будет выпущено всего 1983 копии. Стоимость одного экземпляра составляет 199 долларов. Детали доступны на KnuckleBonz.com.



















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