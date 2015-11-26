Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 49
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 31
[= ||| все новости группы



*

Misfits

*



27 авг 2021 : 		 Статуэтки MISFITS

13 май 2021 : 		 GLENN DANZIG: «Я открыт для новых концертов MISFITS»

18 ноя 2020 : 		 Рождественский мерчендайз MISFITS

5 авг 2020 : 		 Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS

28 июл 2020 : 		 MISFITS отказались от иска

2 июн 2020 : 		 Умер бывший ударник MISFITS

13 апр 2020 : 		 GLENN DANZIG: «MISFITS думали что-то сделать»

17 дек 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG о реюнионе MISFITS

18 окт 2018 : 		 Носки исполняют MISFITS

3 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS

1 янв 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 ноя 2016 : 		 Видео с саундчека MISFITS

14 окт 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлениях с SUICIDAL TENDENCIES и MISFITS

26 сен 2016 : 		 Danzig: «Не знаю, запишут ли MISFITS новый альбом»

20 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 сен 2016 : 		 MISFITS готовы продолжать

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 авг 2016 : 		 DAVE LOMBARDO сыграет с MISFITS

5 авг 2016 : 		 JERRY ONLY о реюнионе MISFITS

22 июл 2016 : 		 DAVE LOMBARDO может сыграть с MISFITS

17 май 2016 : 		 GLENN DANZIG о выступлении с MISFITS

17 май 2016 : 		 JERRY ONLY о возвращении GLENN DANZIG'a в MISFITS

14 май 2016 : 		 Новый EP MISFITS выйдет в июне
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Статуэтки MISFITS



*
zoom
*
* *
KnuckleBonz сообщили о планах выпуска набора коллекционных статуэток MISFITS. 3D Vinyl-статуэтка изготовлена вручную с использованием технологии тонкой художественной обработки, раскрашена также вручную, пронумерована и снабжена сертификатом подлинности на подставке. Высота статуи составляет 10 дюймов, и будет выпущено всего 1983 копии. Стоимость одного экземпляра составляет 199 долларов. Детали доступны на KnuckleBonz.com.

MISFITS 'Earth A.D.' Limited-Edition Statue Created By KNUCKLEBONZ








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


27 авг 2021, 19:08		тьфу ты! фигурки какие то... и никакой инфы по поводу релизов...Данциг настолько разленился?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 234

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом