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Misfits

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28 июл 2020 : 		 MISFITS отказались от иска

2 июн 2020 : 		 Умер бывший ударник MISFITS

13 апр 2020 : 		 GLENN DANZIG: «MISFITS думали что-то сделать»

17 дек 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG о реюнионе MISFITS

18 окт 2018 : 		 Носки исполняют MISFITS

3 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS

1 янв 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 ноя 2016 : 		 Видео с саундчека MISFITS

14 окт 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлениях с SUICIDAL TENDENCIES и MISFITS

26 сен 2016 : 		 Danzig: «Не знаю, запишут ли MISFITS новый альбом»

20 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 сен 2016 : 		 MISFITS готовы продолжать

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 авг 2016 : 		 DAVE LOMBARDO сыграет с MISFITS

5 авг 2016 : 		 JERRY ONLY о реюнионе MISFITS

22 июл 2016 : 		 DAVE LOMBARDO может сыграть с MISFITS

17 май 2016 : 		 GLENN DANZIG о выступлении с MISFITS

17 май 2016 : 		 JERRY ONLY о возвращении GLENN DANZIG'a в MISFITS

14 май 2016 : 		 Новый EP MISFITS выйдет в июне

13 май 2016 : 		 GLENN DANZIG снова выступит в составе MISFITS

3 июл 2015 : 		 Новый сингл MISFITS выйдет осенью

3 апр 2015 : 		 Гитарист SOULFLY дебютировал с MISFITS

24 мар 2015 : 		 Доска для скейта от MISFITS
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MISFITS отказались от иска



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Легендарная панк-рок-группа MISFITS отказалась от иска к издателю по поводу рекламы и продажи фотокниги под названием "Scream With Me - The Enduring Legacy Of The Misfits".

9 марта компания Misfits A.D. — общество с ограниченной ответственностью, созданное членами-учредителями MISFITS Glenn'ом Danzig'ом и Jerry Only для владения и управления интеллектуальной собственностью, в том числе товарными знаками и авторскими правами, связанными с MISFITS, — подала иск против Abrams, утверждая, что издатель «умышленно нарушил» права в отношении известной торговой марки MISFITS "Fiend Skull design" и незаконно скопировал и использовал произведения искусства MISFITS, охраняемые авторским правом, в связи с книгой.

21 июля адвокат MISFITS представил уведомление о добровольном прекращении гражданского иска в судебном документе, поданном в Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка. В документе говорится, что отказ в иске осуществляется «пристрастно», что означает, что иск не может быть подан повторно, и указывается, что «каждая сторона должна оплатить гонорары своих адвокатов и свои расходы».

"Scream With Me - The Enduring Legacy Of The Misfits" больше не рекламируется на сайте Abrams, но, судя по всему, всё ещё доступна на Amazon.com, Barnes & Noble и в других ведущих книжных магазинах.

MISFITS Drop Lawsuit Against Book Publisher Over Signature Skull Design




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