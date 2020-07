сегодня



MISFITS отказались от иска



Легендарная панк-рок-группа MISFITS отказалась от иска к издателю по поводу рекламы и продажи фотокниги под названием "Scream With Me - The Enduring Legacy Of The Misfits".



9 марта компания Misfits A.D. — общество с ограниченной ответственностью, созданное членами-учредителями MISFITS Glenn'ом Danzig'ом и Jerry Only для владения и управления интеллектуальной собственностью, в том числе товарными знаками и авторскими правами, связанными с MISFITS, — подала иск против Abrams, утверждая, что издатель «умышленно нарушил» права в отношении известной торговой марки MISFITS "Fiend Skull design" и незаконно скопировал и использовал произведения искусства MISFITS, охраняемые авторским правом, в связи с книгой.



21 июля адвокат MISFITS представил уведомление о добровольном прекращении гражданского иска в судебном документе, поданном в Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка. В документе говорится, что отказ в иске осуществляется «пристрастно», что означает, что иск не может быть подан повторно, и указывается, что «каждая сторона должна оплатить гонорары своих адвокатов и свои расходы».



"Scream With Me - The Enduring Legacy Of The Misfits" больше не рекламируется на сайте Abrams, но, судя по всему, всё ещё доступна на Amazon.com, Barnes & Noble и в других ведущих книжных магазинах.











