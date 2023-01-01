Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео THERION 28
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 16
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
*Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед... 11
*Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от DEATHLESS LEGACY 10
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 10
*Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+ 9
*DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести... 9
*Фрагмент нового релиза ARTILLERY 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео THERION 28
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 16
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
*Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед... 11
[= ||| все новости группы



*

Misfits

*



17 дек 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик MISFITS

26 окт 2023 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

15 июл 2023 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 апр 2023 : 		 DOYLE: «LARS ULRICH был прав насчёт NAPSTER на 146 %»

31 окт 2022 : 		 ZACKY VENGEANCE, JOHNNY CHRIST и BROOKS WACKERMAN исполняют MISFITS

22 сен 2022 : 		 MISFITS целиком исполнили "Walk Among Us"

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления MISFITS

27 авг 2021 : 		 Статуэтки MISFITS

13 май 2021 : 		 GLENN DANZIG: «Я открыт для новых концертов MISFITS»

18 ноя 2020 : 		 Рождественский мерчендайз MISFITS

5 авг 2020 : 		 Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS

28 июл 2020 : 		 MISFITS отказались от иска

2 июн 2020 : 		 Умер бывший ударник MISFITS

13 апр 2020 : 		 GLENN DANZIG: «MISFITS думали что-то сделать»

17 дек 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG о реюнионе MISFITS

18 окт 2018 : 		 Носки исполняют MISFITS

3 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS

22 май 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS в Джерси

1 янв 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS

15 дек 2017 : 		 MISFITS запретят телефоны на концертах

27 май 2017 : 		 GLENN DANZIG о новых концертах MISFITS

7 мар 2017 : 		 DAVE LOMBARDO уверен, что MISFITS обязательно сыграют вместе

7 ноя 2016 : 		 Видео с саундчека MISFITS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Умер оригинальный барабанщик MISFITS



zoom
Оригинальный барабанщик MISFITS, Мэнни Мартинес, скончался в возрасте 69 лет.

Мартинес играл на барабанах на первом сингле MISFITS, альбоме 1977 года "Cough/Cool" (и его би-сайде, оригинальной версии "She"), и дал несколько концертов с группой до своего ухода в конце 1977 года. В первоначальный состав группы входили Мартинес, вокалист/клавишник Glenn Danzig и басист Jerry Only (тогда он был известен под своим настоящим именем Jerry Caiafa).

Мартинесу в значительной степени приписывают знакомство Danzig с Only в начале 1977 года. Его записи с MISFITS позже были включены в бокс-сет группы, выпущенный в 1996 году.




















Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 184

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом