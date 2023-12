сегодня



Умер оригинальный барабанщик MISFITS



Оригинальный барабанщик MISFITS, Мэнни Мартинес, скончался в возрасте 69 лет.



Мартинес играл на барабанах на первом сингле MISFITS, альбоме 1977 года "Cough/Cool" (и его би-сайде, оригинальной версии "She"), и дал несколько концертов с группой до своего ухода в конце 1977 года. В первоначальный состав группы входили Мартинес, вокалист/клавишник Glenn Danzig и басист Jerry Only (тогда он был известен под своим настоящим именем Jerry Caiafa).



Мартинесу в значительной степени приписывают знакомство Danzig с Only в начале 1977 года. Его записи с MISFITS позже были включены в бокс-сет группы, выпущенный в 1996 году.







































