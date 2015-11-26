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Misfits

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5 авг 2020 : 		 Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS

28 июл 2020 : 		 MISFITS отказались от иска

2 июн 2020 : 		 Умер бывший ударник MISFITS

13 апр 2020 : 		 GLENN DANZIG: «MISFITS думали что-то сделать»

17 дек 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG о реюнионе MISFITS

18 окт 2018 : 		 Носки исполняют MISFITS

3 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS

1 янв 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 ноя 2016 : 		 Видео с саундчека MISFITS

14 окт 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлениях с SUICIDAL TENDENCIES и MISFITS

26 сен 2016 : 		 Danzig: «Не знаю, запишут ли MISFITS новый альбом»

20 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 сен 2016 : 		 MISFITS готовы продолжать

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 авг 2016 : 		 DAVE LOMBARDO сыграет с MISFITS

5 авг 2016 : 		 JERRY ONLY о реюнионе MISFITS

22 июл 2016 : 		 DAVE LOMBARDO может сыграть с MISFITS

17 май 2016 : 		 GLENN DANZIG о выступлении с MISFITS

17 май 2016 : 		 JERRY ONLY о возвращении GLENN DANZIG'a в MISFITS

14 май 2016 : 		 Новый EP MISFITS выйдет в июне

13 май 2016 : 		 GLENN DANZIG снова выступит в составе MISFITS

3 июл 2015 : 		 Новый сингл MISFITS выйдет осенью

3 апр 2015 : 		 Гитарист SOULFLY дебютировал с MISFITS
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|||| сегодня

Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS



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"Two Minutes To Late Night", говорящее о себе как единственно разговорное шоу о металле, опубликовало кавер-версию классической темы MISFITS "Earth A.D.", записанную на карантине участниками HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN и MY CHEMICAL ROMANCE, а также Max'ом Weinberg'ом, барабанщиком E STREET BAND Bruce'a Springsteen'a и отцом барабанщика SLIPKNOT Jay Weinberg'a.

Состав музыкантов:

* Max Weinberg (BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND, "Conan")

* Frank Iero (MY CHEMICAL ROMANCE, FRANK IERO AND THE FUTURE VIOLENTS, LEATHERMØUTH)

* Ben Weinman (THE DILLINGER ESCAPE PLAN, GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA, SUICIDAL TENDENCIES)

* Jamey Jasta (HATEBREED, JASTA)

* Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall)

HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN And MY CHEMICAL ROMANCE Members Team Up With MAX WEINBERG For MISFITS Cover (Video)





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