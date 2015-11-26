Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS
"Two Minutes To Late Night", говорящее о себе как единственно разговорное шоу о металле, опубликовало кавер-версию классической темы MISFITS "Earth A.D.", записанную на карантине участниками HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN и MY CHEMICAL ROMANCE, а также Max'ом Weinberg'ом, барабанщиком E STREET BAND Bruce'a Springsteen'a и отцом барабанщика SLIPKNOT Jay Weinberg'a.
Состав музыкантов:
* Max Weinberg (BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND, "Conan")
* Frank Iero (MY CHEMICAL ROMANCE, FRANK IERO AND THE FUTURE VIOLENTS, LEATHERMØUTH)
* Ben Weinman (THE DILLINGER ESCAPE PLAN, GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA, SUICIDAL TENDENCIES)
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