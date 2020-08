сегодня



Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS



"Two Minutes To Late Night", говорящее о себе как единственно разговорное шоу о металле, опубликовало кавер-версию классической темы MISFITS "Earth A.D.", записанную на карантине участниками HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN и MY CHEMICAL ROMANCE, а также Max'ом Weinberg'ом, барабанщиком E STREET BAND Bruce'a Springsteen'a и отцом барабанщика SLIPKNOT Jay Weinberg'a.



Состав музыкантов:



* Max Weinberg (BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND, "Conan")



* Frank Iero (MY CHEMICAL ROMANCE, FRANK IERO AND THE FUTURE VIOLENTS, LEATHERMØUTH)



* Ben Weinman (THE DILLINGER ESCAPE PLAN, GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA, SUICIDAL TENDENCIES)



* Jamey Jasta (HATEBREED, JASTA)



