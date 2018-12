сегодня



Новое видео KISSIN' DYNAMITE



"Heart Of Stone", новое видео KISSIN' DYNAMITE при участие оркестра, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ecstasy", релиз которого состоялся 6 июля.



1. I´ve Got The Fire

2. You´re Not Alone

3. Somebody´s Gotta Do It

4. Ecstasy

5. Still Around

6. Superhuman

7. Placebo

8. Breaking The Silence

9. Waging War

10. One More Time

11. Heart Of Stone

12. Wild Wind

13. No Time To Wonder















