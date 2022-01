сегодня



"No One Dies A Virgin", новая песня KISSIN’ DYNAMITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Not The End Of The Road", выход которого намечен на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipack

- LP Gatefold Vinyl Black

- LP Gatefold Vinyl White

- LP Gatefold Vinyl Glow In The Dark

- LP Gatefold Vinyl Marbled Red/Black + Slipmat

- LP Gatefold Vinyl Crystal Clear

- Box

- MC

- Digital album



Трек-лист Not The End Of The Road:



"Not The End Of The Road"

"What Goes Up"

"Only The Dead"

"Good Life"

"Yoko Ono"

"Coming Home"

"All For A Halleluja"

"No One Dies A Virgin"

"Gone For Good"

"Defeat It"

"Voodoo Spell"

"Scars"

"Scars"







