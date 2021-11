сегодня



Новое видео KISSIN’ DYNAMITE



"Good Life", новое видео KISSIN’ DYNAMITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Not The End Of The Road", выход которого намечен на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipack

- LP Gatefold Vinyl Black

- LP Gatefold Vinyl White

- LP Gatefold Vinyl Glow In The Dark

- LP Gatefold Vinyl Marbled Red/Black + Slipmat

- LP Gatefold Vinyl Crystal Clear

- Box

- MC

- Digital album



Трек-лист Not The End Of The Road:



"Not The End Of The Road"

"What Goes Up"

"Only The Dead"

"Good Life"

"Yoko Ono"

"Coming Home"

"All For A Halleluja"

"No One Dies A Virgin"

"Gone For Good"

"Defeat It"

"Voodoo Spell"

"Scars"



Этот трек выпущен в благотворительных целях совместно с Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V., занимающихся поддержкой детей с раком. Группа выпустила также специальную футболку — все вырученные от стрима песни и продаж футболки средства будут направлены в этот фонд.







+1 -0



просмотров: 305