Кавер-версия POWERWOLF от KISSIN' DYNAMITE



KISSIN' DYNAMITE представили видео на композицию POWERWOLF "Let There Be Light". Группа разогреет задорных земляков уже в январе, а сама композиция вошла в бонус-диск к последнему альбому POWERWOLF "Sacrament of Sin"



















